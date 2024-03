Powerball y Mega Millions, a lo largo de los últimos años, se han consolidado como dos de las loterías más populares y exitosas en Estados Unidos.

Cada semana estas loterías sortean millones de dólares entre sus concursantes, quienes esperan tener un golpe de suerte para cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

Sin embargo, en lo que va de 2024 ni Powerball ni Mega Millions han tenido un ganador de los millonarios premios mayores que ofrece.

El último ganador de Powerball se registró el pasado 31 de diciembre en Michigan, cuando una persona compró el billete premiado y obtuvo un premio de US$842,2 millones.

Por otra parte, la última oportunidad que Mega Millions tuvo un ganador fue el pasado 8 de diciembre. Aunque esta vez fueron dos personas las que se llevaron a casa el premio mayor de US$395 millones.

A raíz de esta extraña situación, y de los numerosos sorteos consecutivos sin que haya ganador en ninguna de estas loterías, los premios mayores de Powerball y Mega Millions continúan creciendo día tras día.

El premio mayor de Powerball, después del sorteo del 18 de marzo, actualmente asciende a US$687 millones con una opción en efectivo de US$327,3 millones.

#Powerball was not hit tonight.



Jackpot for Wednesday, Mar. 20 has increased to $687,000,000! 💰💵💰



Good Luck!

#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/ov1vQNaoHL