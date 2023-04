“Mi abuelo me sugirió que comprara un boleto”: la emotiva historia de la joven que ganó la lotería en su primer intento

“Acabo de cumplir 18 años y mi abuelo me sugirió que comprara un boleto de lotería por diversión. Cuando fui a la tienda, no estaba seguro de qué pedir porque nunca antes había comprado un boleto, así que llamé a mi papá, quien me dijo que comprara un Lotto 6/49 Quick Pick”, reveló.

De acuerdo a Lamour, ella nunca había comprado un boleto de lotería, por lo que su victoria fue una sorpresa para toda su familia.

“¡Todavía no puedo creer que gané el premio mayor de GOLD BALL en mi primer boleto de lotería!”, dijo la joven.

Lea también: ¡Sorpresa en la lotería Powerball! Billete vendido en Ohio se lleva un histórico premio de US$252 millones

Después de adquirir su boleto de la lotería, la joven de 18 años lo guardó y se olvidó por completo de su existencia.

Sin embargo, debido a la noticia de que un boleto ganador estaba en su ciudad, Juliette se recordó de su compra y lo escaneó para ver si había ganado algo.

Lea más: Powerball: la increíble historia del piloto de NASCAR que ganó la lotería americana

“Debido a que estaba llorando, lágrimas felices, por supuesto, mi madre no podía entender lo que estaba pasando. ¡Afortunadamente, mi papá pudo reconstruir que gané el premio mayor de la lotería! Sabía que no podía concentrarme en el trabajo y mi jefe me dijo que podía irme a casa”, recordó.

When she was 5 years old, Juliette Lamour spent her entire piggy bank to donate to earthquake relief efforts in Haiti.

This week, she won $48 million dollars with her first lottery ticket.

Kindness always comes back. pic.twitter.com/vwt74RVOWu

— Goodable (@Goodable) February 8, 2023