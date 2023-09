¡Otro sorteo sin premio! La histórica cifra a la que ascendió el pozo acumulado de la lotería Powerball (y cuáles fueron los números ganadores)

Este miércoles 20 de septiembre, se llevó a cabo el más reciente sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio acumulado que ofrece.

El pozo acumulado de Powerball, tras varias semanas sin ganador, ascendió a una histórica cifra y se posiciona como uno de los más altos de todos los tiempos.

Durante el sorteo de este miércoles 20 de septiembre, el premio acumulado de la lotería Powerball ascendió a US$725 millones.

No obstante, la persona que obtenga esta ganancia puede optar por un premio en efectivo con un valor total de US$320 millones.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 16, 27, 59, 62 y 63.

Además, el Powerball Play fue: 23 con Power Play: 3X

