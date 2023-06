“Pensé que era una estafa“: la historia de la mujer que se descubrió que había ganado la lotería Powerball luego de revisar su correo electrónico

Mientras estaba en su trabajo, la mujer originaria de Kentucky comenzó a revisar sus correos electrónicos, cuando sorpresivamente encontró uno que le informaba que había ganado US$1 millón.

“Literalmente dije, ‘de ninguna manera’”, mencionó.

Después de esta sorpresiva noticia, decidió llamar a su esposo para compartir su felicidad y revelar su millonario premio.

“¿Estás sentado? Creo que acabo de ganar un millón de dólares”, mencionó a las autoridades de la lotería.

POWERBALL WIN 💰 A lucky player won $1 MILLION in last night's Powerball drawing! The winning ticket was purchased online! 🔥 Are you ready for Saturday's drawing? The jackpot rolled to $262 MILLION!👀 Get your tickets online NOW: https://t.co/i1so2Ko4dL pic.twitter.com/y6n9ZdUC0z

— Kentucky Lottery (@kylottery) June 1, 2023