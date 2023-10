“Pensó que lo había soñado”: la increíble historia de la pareja de adultos mayores que se volvió millonaria con la lotería Powerball

Al despertarse el día después del sorteo, Wolthius se percató que había ganado esta millonaria cifra con Powerball luego de llamar a la línea directa y preguntar por los números elegidos de este sorteo.

“Llamé a la línea directa de números ganadores y anoté los números ganadores del Powerball justo cuando me desperté. Revisé mi boleto y vi que acerté cinco números”, mencionó.

“Después llamé a mi hija y le pedí que verificara cuál era el premio, y ella me dijo: ‘¡Papá, ganaste US$1 millón!’”, reveló el ganador.

Lea también: “He recibido amenazas de muerte”: las insólitas revelaciones del hispano que asegura ser el verdadero ganador del histórico premio de Powerball

Wolthius, tras verificar su victoria, decidió despertar a su esposa y contarle que había ganado US$1 millón con la lotería Powerball.

Sin embargo, ella no le hizo caso y continuó durmiendo. Cuando despertó, le comentó que había soñado que ambos ganaban la lotería.

Charles Wolthuis had a morning he will never forget when he woke up and found out he was a millionaire after winning a $1 million Powerball prize! ➡️ https://t.co/9nbsmbt1mu pic.twitter.com/r3jz1rRPEY

— Michigan Lottery (@MILottery) October 27, 2023