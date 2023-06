“Podemos tener una luna de miel más grande”: la manera en la que una mujer gastará su millonario premio de la lotería Powerball

La mujer de Charlotte compró el boleto ganador de Powerball por tan solo US$3 utilizando la modalidad Online Play en la aplicación de la lotería.

Dugger acertó los números de cuatro bolas blancas y la Powerball roja para ganar US$50 mil en el sorteo realizado el pasado 7 de junio.

Sin embargo, su premio aumentó a US$250 mil cuando utilizó el multiplicador 5X Power Play.

“Mi papá me recomendó que hiciera el multiplicador. Me alegro de haber escuchado su consejo”, aseguró.

Tonight's #Powerball numbers are now live! Check your tickets now ➡️ https://t.co/GM2yx4tfcs pic.twitter.com/4YhUXQ402i

— Powerball USA (@PowerballUSA) June 22, 2023