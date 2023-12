¡Por primera vez en la historia! Dos personas ganan el premio mayor de Mega Millions y comparten la millonaria cifra ofrecida por la lotería

Esta es la primera ocasión en la historia de Mega Millions que algo similar sucede en un sorteo, ya que además ambos boletos fueron vendidos en la misma gasolinera de Los Ángeles.

Los billetes de lotería que ganaron este millonario premio fueron vendidos en la estación de servicio Chevron en 18081 Ventura Boulevard de Encino, ciudad ubicada al sur de California.

De acuerdo al sorteo de Mega Millions, los números ganadores que ambas personas eligieron fueron: 21, 26, 53, 66 y 70, con la Mega Ball en 13.

Lea también: Mega Millions: las razones por las que el ganador del segundo premio más alto de la historia demandó a su ex esposa

Hasta el momento, se sabe que los dos ganadores del pozo acumulado de la lotería Mega Millions tendrán que dividir el premio de US$395 millones, por lo que cada uno recibirá US$197.5 millones en distintos pagos.

To whom it may concern ✍️ – the #MegaMillions jackpot is $395,000,000 – so, you might want to get a ticket. Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/pOwRv3Dylh

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) December 8, 2023