Powerball: así es la impresionante mansión de US$25 millones que compró el ganador del premio más alto en la historia de la lotería

Castro, quien eligió la opción de un pago en efectivo, fue acreditado con US$997.6 millones antes de impuestos.

A raíz de este histórico premio, Edwin Castro comenzó a dar indicios de su nueva vida como millonario al comprar una lujosa mansión en Hollywood Hills valorada en más de US$25 millones.

Lea también: “Me robaron el boleto”: la insólita historia del hombre que asegura ser el verdadero ganador del histórico premio de US$ 2.040 millones de Powerball

De acuerdo a LA Times, el nuevo millonario compró esta espectacular propiedad por medio de una sociedad de responsabilidad limitada y pagó exactamente US$25.5 millones por ella, convirtiéndose en la venta más cara del año en Hollywood Hills.

Lea más: ¡Pensó que había ganado US$100! La increíble historia del hombre que estuvo a punto de ignorar un premio mayor de Powerball

La lujosa mansión del ganador del premio más alto en la historia de la lotería americana está ubicada en la ladera de la montaña y cuenta con una fachada de madera que cubre la vivienda.

Además, sus interiores son abiertos y cuenta con una impresionante vista panorámica de la ciudad, sobre el Sunset Strip hasta el Chateau Marmont.

Le puede interesar: Lotería de Florida: la historia de la mujer que se convirtió en millonaria tras comprar un boleto de Powerball

Esta lujosa mansión también tiene tres pisos, una terraza en la azotea, cinco dormitorios, seis baños, una sala de juego, bar, gimnasio, bodega, sala de cine, sauna y ducha de vapor, entre otras amenidades.

La parte exterior de esta millonaria propiedad está equipada con una piscina, un spa y cocina al aire libre, perfecta para realizar reuniones sociales.

The SoCal man who won the biggest lottery jackpot in U.S. history is moving on up to a deluxe pad in the sky. Edwin Castro's first big purchase is a posh $25 million dollar Hollywood Hills hideout. A look inside his mega-mansion. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/WrifSQTGIz pic.twitter.com/XE2QQTY0ox

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 8, 2023