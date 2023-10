Powerball: el increíble motivo por el que el ganador del tercer premio más alto de la historia no podrá cobrarlo en efectivo

“Un billete de la suerte vendido en una tienda de Las Palmitas en Los Ángeles es el único boleto en todo el país en acertar los seis números del bote del Powerball del 19 de julio, ganando US$1.000 millones”, informó la organización.

Sin embargo, hasta la fecha nadie ha reclamado este histórico premio, por lo que la identidad de la persona ganadora continúa siendo un misterio para las autoridades.

A más de dos meses de este sorteo, todo parece indicar que el afortunado ganador del premio de US$1.080 millones de Powerball perdió la opción de cobrar su recompensa en efectivo.

Las reglas de la lotería en California, lugar donde fue comprado el boleto premiado, establecen que no deben haber pasado más de 60 días desde la fecha del sorteo para que el ganador solicite el pago en efectivo.

Al haber pasado más de dos meses desde el 19 de julio, al ganador del tercer premio más alto en la historia de la lotería Powerball solo le quedaría la opción de pagos anuales.

