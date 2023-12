Powerball: el insólito error que hizo que miles de jugadores obtuvieran premios a pesar de no tener los números ganadores de la lotería

Durante alrededor de siete horas, los jugadores con números coincidentes a los publicados erróneamente se presentaron y cobraron sus premios de Powerball, los cuales oscilaban entre los US$4 hasta los US$200.

Estos números, que aparecieron a las 12.30 horas locales, se mantuvieron hasta las 7.15 horas cuando la lotería corrigió su error y reanudó sus labores pagando los premios de los boletos con los ganadores correctos.

Según la Lotería de Iowa, este insólito acontecimiento se dio debido a un “error humano” y, hasta el momento, no reveló la cantidad de personas con números incorrectos que cobraron premios de Powerball.

“El personal de la Lotería continuará revisando los procedimientos de sorteo enfocándose en mejorarlos en el futuro”, aseguró por medio de un comunicado oficial en su sitio web.

No obstante, de acuerdo a reportes no oficiales, se cree que al menos 3 mil 998 boletos con números no ganadores cobraron premios que ascendieron hasta un gran total de US$24 mil 382.