Powerball: el motivo por el que el ganador de US$1.000 millones podría perder una parte de este histórico premio

Pese al furor que causó este histórico premio, el cual se convirtió en el séptimo más alto en la historia de la lotería americana, las autoridades de Powerball revelaron que el ganador podría recibir un gran recorte en su premio.

Los premios de la lotería Powerball tienen la opción de ser cobrados de dos formas distintas: con un pago único de premio o 29 anualidades que aumentará en 5% cada año.

Si el afortunado ganador de este sorteo elige la primera opción, perderá una importante cantidad del premio total de manera inmediata.

Al recibir el premio de Powerball en un solo pago, al ganador se le aplicará una retención del 24%, que son aproximadamente US$134 millones.

De igual manera, podría recibir otros recortes debido a que este millonario premio está considerado en la categoría “superior del impuesto sobre la renta federal”.

No obstante, si el ganador es residente de California entonces correrá con fortuna de no tener que pagar un impuesto estatal, por lo que su millonario premio no sufrirá más recortes.