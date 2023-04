Powerball: en qué lugar se encuentra el ganador del mayor premio de la lotería en la lista de las personas más ricas del mundo

En un inicio, Edwin Castro prefirió no revelar su nombre para mantenerse alejado de los reflectores que obtendría al convertirse en millonario de la noche a la mañana.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a salir más datos sobre el histórico ganador de Powerball y la forma en la que vivía previo a ganar US$2.040 millones.

Después de revelar su identidad, Edwin Castro comenzó a dar indicios de su nueva vida como millonario al comprar una lujosa mansión en Hollywood Hills valorada en más de US$25 millones.

Lea también: ¡Ganó US$1 mil semanales de por vida! El increíble premio que un hombre obtuvo tras participar en la Lotería de Florida

La adquisición de esta millonaria propiedad hizo que Castro rompiera otro récord al convertirse en el comprador con la inversión más cara del año en Hollywood Hills, exclusiva localidad de Los Ángeles.

The SoCal man who won the biggest lottery jackpot in U.S. history is moving on up to a deluxe pad in the sky. Edwin Castro's first big purchase is a posh $25 million dollar Hollywood Hills hideout. A look inside his mega-mansion. Tonight at 11 from ABC7 https://t.co/WrifSQTGIz pic.twitter.com/XE2QQTY0ox

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) March 8, 2023