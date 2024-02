Powerball es una de las loterías más populares en Estados Unidos. Desde sus inicios, este sorteo ha cambiado la vida de miles de personas de la noche a la mañana.

Cada semana, la lotería Powerball da la posibilidad de que varios afortunados se conviertan en millonarios con los múltiples premios que ofrece.

A raíz del interés masivo por esta lotería, los sorteos de Powerball son seguidos de cerca por millones de familiares por medio de televisión, redes sociales e incluso radio.

Este miércoles 28 de febrero se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del millonario premio acumulado que ofrece.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 16, 26, 29, 38 y 50.

Además, el Powerball Play fue 6 con Power Play en 2X.

#Powerball results are in. Here are the winning numbers for tonight, Wednesday, Feb. 28 16-26-29-38-50 − 6 PB − 2x PP #lottery #lotto #loteria

Durante el sorteo de este miércoles 28 de febrero, el premio acumulado de la lotería Powerball ascendió a US$412 millones.

No obstante, la persona que obtenga esta ganancia puede optar por un premio en efectivo con un valor total de US$195.5 millones.

