Powerball: la historia del hombre que se convirtió en el primer ganador de un premio mayor de la lotería en Año Nuevo (y la millonaria cifra que obtuvo)

En este sorteo, una persona hizo historia al convertirse en el primer ganador de un premio mayor de Powerball en el último día del año.

Un hombre de Michigan ganó el premio acumulado de esta lotería en esta especial celebración y se convirtió en el primero en hacerlo desde la fundación del juego en 1992.

En este sorteo, el afortunado ganador obtuvo un histórico premio de US$842 millones, el cual es el quinto más alto en la historia de este concurso de Estados Unidos.

Le puede interesar: Powerball: la insólita historia del hombre que rompió en pedazos el boleto ganador de la lotería americana y no podía reclamar su premio

Además, este hombre de Michigan también tiene la opción de cobrar su premio en efectivo por un monto total de US$425 millones antes del pago de impuestos.

Los números ganadores del sorteo de Año Nuevo de Powerball fueron: 12, 21, 42, 44 y 49, con el Powerball rojo en 1.

Lea más: Powerball y Mega Millions: cuáles son los números que menos veces han resultado premiados en la lotería americana

Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábado en 45 estados del país, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Y las probabilidades de ganar el premio mayor de esta lotería americana es 1 entre 292,2 millones.

Tonight's #Powerball numbers are in! Check if you've won a prize ➡️ https://t.co/MSfneKTSzw pic.twitter.com/86TWP9fM91

— Powerball USA (@PowerballUSA) January 2, 2024