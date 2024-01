Powerball: la historia del premio millonario que aún no ha sido reclamado (y los motivos por los que podría perderse)

Sin embargo, esta millonaria recompensa está a punto de vencerse debido a que ha pasado casi un año desde el sorteo y nadie la ha reclamado aún.

El boleto ganador de Powerball fue vendido en una gasolinera ubicada en 199 Germantown Pike en Plymouth Meeting y acertó cinco de los números del sorteo.

Ante la ausencia del reclamo de la persona ganadora, la Lotería de Pensilvania está esperando hasta el próximo domingo para cancelar la millonaria suma ofrecida.

Para reclamar sus ganancias, el ganador deberá de presentarse a la sede de la lotería o enviar un correo en los próximos días para obtener el premio de US$1 millón obtenido el pasado 4 de febrero.

