Powerball: la increíble historia de la pareja que ganó la lotería con un boleto olvidado en el bolsillo de un abrigo

Cada lunes, miércoles y sábados, días que se realizan los sorteos de esta lotería americana, la pareja adquiría un boleto con la ilusión de algún día adivinar los números ganadores y obtener una gran recompensa económica.

Después de decenas de intentos fallidos, la suerte de la pareja cambió el pasado 6 de febrero cuando compraron un boleto ganador de Powerball en Sav-Way Food Center en Lansing, Michigan.

“Compré un boleto de Powerball como de costumbre y se lo di a mi esposo para que lo guardara”, reveló la mujer de 51 años a los funcionarios de la Lotería de Michigan.

Sin embargo, su esposo olvidó revisar esa noche los números ganadores del sorteo, por lo que no tenía idea que su boleto había acertado las cinco bolas blancas de Powerball.

“Una semana después del sorteo, mi esposo encontró el boleto en el bolsillo de su abrigo y se dio cuenta de que nunca lo habíamos revisado. Fuimos a la tienda a escanearlo y recibimos un mensaje para presentar un reclamo” indicó Elizalde.

A Lansing woman who always believed she would win big has won a $1 million Powerball prize! ➡️ https://t.co/9Z0mJ0nhkO pic.twitter.com/8GNFNbUPoH

— Michigan Lottery (@MILottery) February 28, 2023