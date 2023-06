Powerball: la insólita historia del hombre que estuvo a punto de perder un millonario premio de lotería por “perezoso”

La semana pasada, la Lotería de Massachusetts emitió un recordatorio sobre el vencimiento de los premios de la lotería, entre ellos un boleto de US$500 de Powerball que aún no había sido cobrado.

Este boleto fue adquirido el pasado 22 de junio de 2022 en una gasolinera de Hudson, revelaron las autoridades de la Lotería.

Ante este anuncio, Thomas, quien tiene la costumbre de comprar boletos de lotería y nunca revisarlos, sintió curiosidad y comenzó a buscar entre sus cosas para ver si su día de suerte había llegado.

“Simplemente me volví perezoso y tenía una pila así de gruesa”, reveló al medio WBZ-TV.

Con la ayuda de su esposa Eva, el hombre comenzó a revisar boletos de lotería viejos y, para su sorpresa, encontraron el ganador de los US$50 mil de Powerball.

Thomas, quien se describió como una persona “perezosa”, cobró el premio nueve días antes de que expirara y recibió un total de US$35 mil después de impuestos, suma con la que planea comprar un auto.

“Es una buena sensación finalmente ganar algo decente. De ahora en adelante, me mantendré al tanto y cada vez que compre un boleto, lo verificaré”, aseguró el afortunado ganador.

A $50,000 Powerball prize near expiration has been claimed nine days before the expiration date. Read more about it at: https://t.co/vsXgDvqEJd. pic.twitter.com/HjRNloCEOr

— Mass. State Lottery (@MAStateLottery) June 14, 2023