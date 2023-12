Powerball: la insólita historia del hombre que rompió en pedazos el boleto ganador de la lotería americana y no podía reclamar su premio

Marshall, al darse cuenta que había comprado uno de los boletos ganadores de la lotería, fue a la tienda en donde se lo vendieron, según reveló el Indiana Chronicle.

Pese a su emoción, cuando llegó le dijeron que tenía que ir a la sede local a recoger su premio debido a la alta suma que había ganado durante el sorteo.

El hombre nacido en Indiana, por costumbre, rompió el billete ganador frente al vendedor de la tienda y de inmediato se dio cuenta de su error.

Paul Marshall acudió a varios funcionarios de la lotería para intentar resolver su situación, pero inicialmente se negaron a pagarle los US$50 mil que había ganado con Powerball.

Tras días de investigaciones, los funcionarios de la lotería visitaron la tienda en la que Marshall adquirió el boleto ganador y confirmaron su historia con imágenes de videovigilancia.

