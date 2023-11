Powerball: los resultados del último sorteo y el premio mayor que ofrece la lotería americana

Si una persona posee el boleto ganador de este premio, tendrá la opción de elegir entre pagos anuales o un cheque estimado en US$173.5 millones antes de impuestos.

La última ocasión en la que alguien ganó el premio mayor de la lotería Powerball fue el pasado 11 de octubre, cuando una persona obtuvo US$1.765 millones al adivinar los números ganadores del segundo premio más alto de la historia.

Los números ganadores del último sorteo de Powerball fueron: 6, 47, 50, 61 y 68

Además, el Powerball Play fue: 4 con Power Play: 2X.

