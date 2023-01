Powerball: por qué el histórico premio de US$2.040 millones de la lotería americana aún no ha sido cobrado

El boleto ganador fue adquirido en el Joe’s Service Center de Los Ángeles y el dueño de este local, Joe Chahayed, recibió un premio de US$1 millón por haber sido el encargado de venderlo.

No obstante, casi tres meses después de este sorteo, el ganador de los US$2.040 millones de la lotería Powerball aún no ha reclamado el premio.

Según Carolyn Becker, vocera de la Lotería del Estado de California, el ganador de Powerball no se anunciará hasta que reclame su premio y se haya verificado adecuadamente.

Para completar este proceso, el ganador debe de llegar a una de las nueve oficinas de la agencia de California con el boleto ganador original.

The #Powerball numbers for Monday's drawing were 10, 33, 41, 47 and 56 with Powerball 10

Check your tickets now at 👉 https://t.co/v9q3NiyjFE pic.twitter.com/raNqEugqQD

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 8, 2022