Powerball: premio acumulado asciende a US$590 millones (y cuáles son los números ganadores del último sorteo)

Los sorteos de la lotería Powerball generan furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

Durante el sorteo de este jueves 6 de julio, el premio acumulado de la lotería Powerball subió a US$590 millones y será sorteado el próximo sábado 8.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 17, 24, 48, 62 y 68, además de la bola roja 23.

Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábados en Estados Unidos, según información oficial de la lotería americana.

Los estadounidenses pueden comprar sus boletos de Powerball en 45 estados del país, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tonight's #Powerball numbers are in! Check if you've won a prize ➡️ https://t.co/r2BNxUmGct pic.twitter.com/f0R5eoduTv

— Powerball USA (@PowerballUSA) July 4, 2023