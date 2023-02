Powerball: premio acumulado asciende a US$747 millones y se convierte en el quinto más alto de la historia

Este lunes 6 de febrero se volverá a realizar el sorteo de la Lotería Powerball para intentar buscar un afortunado ganador luego de casi tres meses sin que alguien adivine los números premiados.

El último ganador de Powerball salió en el sorteo del pasado 19 de noviembre de 2022, cuando un boleto vendido en Kansas obtuvo el gran premio de US$93 millones.

El premio acumulado más alto de la Lotería Powerball fue ganado el pasado 7 de noviembre, cuando una persona de California obtuvo US$2.040 millones tras adivinar los números premiados.

Añadido a esto, los números premiados de este concurso fueron 10, 33, 41, 47 y 56, con el Powerball en 10.

Los US$2.040 millones obtenidos por el boleto ganador se convirtieron mayor premio jamás obtenido en una lotería y superó el récord previo establecido en 2016, cuando el pozo acumulado del Powerball (US$1.586 millones) fue conquistado por varios boletos en California, Florida y Tennessee.

