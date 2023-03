Powerball: qué días se juega la lotería de Estados Unidos y cuál es su horario

Con esta millonaria suma, el afortunado ganador de Powerball recientemente compró una mansión ubicada en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, la cual tiene un valor de más de US$25 millones.

La sorpresiva victoria de Edwin Castro hizo que millones de personas participaran en Powerball y comenzaran a buscar el horario y los días que se juega esta lotería.

Powerball se juega todos los lunes, miércoles y sábados en Estados Unidos, según información oficial de la lotería americana.

Los estadounidenses pueden comprar sus boletos de Powerball en 45 estados del país, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

