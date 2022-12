Powerball: que se sabe sobre el premio de US$2.040 millones de la lotería americana que no ha sido reclamado

Sin embargo, poco más de un mes después del sorteo, el ganador de los US$2.040 millones de la lotería Powerball aún no ha reclamado el premio.

Hasta el momento, se desconocen los motivos por los que esta persona no ha reclamado su premio; no obstante, la organización de la lotería está a la espera de que el ganador se identifique y proceda a cobrar esta histórica suma.

Lea también: “Trabajo duro y soy un hombre honesto”: la millonaria recompensa obtenida por la persona que vendió el boleto ganador de la Lotería Powerball

Los ganadores de los premios mayores en la lotería de Estados Unidos tienen 60 días para reclamar el desembolso del dinero en un solo pago y este periodo empieza a correr desde la fecha del sorteo.

Lea más: Powerball: quién fue el afortunado ganador US$2 millones en la lotería

De acuerdo a las leyes de EE.UU., los ganadores que optan por la opción de solicitar el premio mediante un pago único ven sus ganancias totales reducidas por un impuesto.

The #Powerball numbers for Monday's drawing were 10, 33, 41, 47 and 56 with Powerball 10

Check your tickets now at 👉 https://t.co/v9q3NiyjFE pic.twitter.com/raNqEugqQD

— Powerball USA (@PowerballUSA) November 8, 2022