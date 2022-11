Powerball: quién fue el afortunado ganador US$2 millones en la lotería

El 12 de noviembre el ganador, quien decidió quedar en anonimato, compró el boleto en un supermercado H-E-B Food ubicado en la carretera 10710 Research Blvde en Austin.

De acuerdo con la Lotería de Texas, el ganador, es residente de Manor en el centro de Texas.

El boleto ganador contaba con Power Play y acertó los cinco números, a excepción del número rojo de Powerball.

No es la primera vez que en Austin alguien gana un premio de la lotería. Un residente reclamó un boleto ganador del premio mayor valorado en $1 millón en la Lotería de Texas por medio de un juego de raspa y gana, el 15 de noviembre.

El próximo sorteo de la lotería Powerball se realizará el miércoles 23 de noviembre.

Para este sorteo, el pozo acumulado será de US$30 millones y, en caso de no haber ganador, continuará aumentando la cifra.

