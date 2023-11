Powerball y Mega Millions: cuáles son los números que menos veces han resultado premiados en la lotería americana

Con Powerball, la probabilidad de ganar el premio mayor, que en reiteradas ocasiones ha superado los US$1.00 millones, es de una entre 292 millones.

Por su parte, con Mega Millions la probabilidad de ganar el premio acumulado de esta popular lotería es de una entre 302 millones.

Dicho esto, es imposible calcular matemáticamente qué combinación numérica tiene más posibilidades de resultar premiada en los múltiples sorteos que se realizan semana tras semana.

Sin embargo, desde que los sorteos cambiaron su metodología para hacer más difícil la obtención de su premio, no todos los números han corrido con la misma suerte, de acuerdo a una investigación de USA Today.

