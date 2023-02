Powerball y Mega Millions: los motivos por los que las autoridades no recomiendan comprar boletos en línea de la lotería americana

Sin embargo, la búsqueda de este premio acumulado estaría causando que una gran cantidad de participantes adquieran sus boletos de Powerball y Mega Millions en línea o por medio de aplicaciones digitales.

Ante este fenómeno, la Lotería de California está advirtiendo a los jugadores de este estado que no compren sus boletos de esta forma, ya que no son elegibles para ganar premios.

“La venta de boletos de lotería en línea no está regulada en California, por lo que simplemente no hay supervisión”, dijo Carolyn Becker, vocera de la Lotería de California.

Esta entidad también recalcó que, actualmente, existen más de 23 mil tiendas en donde los jugadores pueden adquirir sus boletos de manera legal para participar en los sorteos de Powerball y Mega Millions.

The #Powerball jackpot is currently worth $653 million – which is the 8th largest jackpot to be offered in the games history

👉https://t.co/qjO1n13m9u pic.twitter.com/jI4dUieobS

— Powerball USA (@PowerballUSA) February 1, 2023