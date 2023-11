Powerball y Mega Millions: los sorpresivos motivos por los que ahora es más difícil ganar el premio mayor de estas loterías

Muchos factores han influido en este fenómeno, pero los principales han sido causados por Powerball y Mega Millions al implementar una serie de cambios para complicar en gran manera sus sorteos.

La lotería Powerball, en octubre de 2015, realizó varios cambios en las normas de sus concursos para que las probabilidades de ganar el premio mayor pasaran de 1 en 175.2 millones a 1 en 292.2 millones

Por su parte, dos años después Mega Millions siguió el mismo camino que Powerball y agregó más números en sus sorteos, situación que hizo que las probabilidades de ganar el pozo acumulado pasaran de 1 en 258.9 millones a 1 en 302.6 millones.

Lea también: “Llamé a mi jefe y le dije que me iba a jubilar”: la sorpresiva decisión que un conductor de autobús tomó tras ganar la lotería Powerball

La idea detrás de estos sorpresivos cambios era hacer que los premios mayores fueran menos comunes y que, al no existir ganadores semana tras semana, que el pozo acumulado llamara la atención de más jugadores.

Sin embargo, estos no son los únicos cambios que han afectado la probabilidad de ganar el premio mayor de Powerball y Mega Millions, ya que la Asociación de las Loterías Multiestatales (MUSL, por sus siglas en inglés) también tuvo qué ver en este fenómeno.

Le puede interesar: Mega Millions: el insólito caso del hombre que pasó un mes sin enterarse que había ganado un millonario premio de la lotería

Esta asociación sin fines de lucro comenzó a destinar una mayor parte de sus ingresos por venta de boletos a los premios mayores, en lugar de hacerlo con los más pequeños que, en teoría, son más fáciles de ganar.

Además, la MUSL también amplió la presencia de estos sorteos con la venta de boletos en 45 estados de Estados Unidos con el fin de reducir las probabilidades de ganar el premio mayor.

To whom it may concern ✍️ – the #MegaMillions jackpot is $223,000,000 – so, you might want to get a ticket. Play online or in-store now! https://t.co/GTHMvOgwHl pic.twitter.com/lL4OpMxIdM

— Illinois Lottery (@IllinoisLottery) November 10, 2023