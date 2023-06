Probabilidad de 1 entre casi 3 millones: mujer gana un millonario premio con un raspadito de la Lotería de Florida

María López-Uriostegui obtuvo esta millonaria recompensa tras comprar un boleto de raspadito GOLD RUSH LIMITED en un supermercado ubicado en 2701 Lake Avenue, en West Palm Beach.

La mujer de 55 años eligió recibir sus ganancias en un único pago, por lo que fue acreditada con US$3 millones 960 mil luego del descuento de los impuestos correspondientes, de acuerdo con esta institución.

Además, las autoridades de la Lotería de Florida indicaron que el establecimiento que vendió este boleto recibirá una comisión de US$10 mil como recompensa.

