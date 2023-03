¡Qué mala suerte! La insólita historia del hombre que ganó la Lotería de Florida, pero no recibió ni un centavo del premio

Sin embargo, al llegar le dijeron que el estado se quedaría con el dinero ganado debido a una deuda que tenía desde hace varios años atrás.

En lugar de cobrar su cheque por US$10 mil, Joe Cheung, mecánico desempleado, recibió una notificación que mostraba la deuda que tenía con el estado de Florida en el Departamento de Oportunidades Económicas por compensación por desempleo.

La deuda de Cheung con el estado habría sucedido durante la pandemia por Covid-19, cuando el hombre supuestamente recibió asistencia por desempleo.

Debido a un error administrativo, las autoridades le pagaron en exceso al hombre y esto le generó un saldo deudor de aproximadamente US$7 mil 800.

Pese a establecer que todo se trataba de una confusión y asegurar que tenía pruebas que los sobrepagos fueron perdonados, Cheung no pudo cobrar su premio y se quedó sin un centavo del dinero que había ganado con la Lotería de Florida.

Desde enero de 2022 hasta enero de 2023, 9 mil 804 ganadores de la Lotería de Florida se vieron afectados al deberle dinero al estado, la mayoría de ellos con pagos relacionados al Departamento de Oportunidades Económicas, según reveló el medio Local 10.

