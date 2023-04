¡Sorpresa en la lotería Powerball! Billete vendido en Ohio se lleva un histórico premio de US$252 millones

El boleto ganador de este histórico premio se vendió en una tienda Get Go ubicada en Macedonia, Ohio, y se convirtió en el cuarto ganador del pozo mayor de Powerball de este estado.

Por su parte, la tienda en la que se vendió este boleto recibirá un bono de US$100 mil como se ha hecho con otros establecimientos ganadores, de acuerdo a la lotería Powerball.

Después de anunciar los números ganadores, la persona afortunada que compró este boleto podrá optar por recibir su premio en varios pagos o un depósito único de aproximadamente US$135 millones.

Este gran premio de Powerball fue ganado luego de dos victorias consecutivas en la lotería Mega Millions, ambos ganadores adquiriendo su boleto en Nueva York.

La primera de ellas fue el pasado viernes 14 de abril, cuando una persona ganó US$483 millones, y la otra se dio este lunes 17 de abril, con un afortunado ganador de US$20 millones.

