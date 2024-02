John Cheeks, residente de Washington DC, quien asegura ser el ganador de un premio de US$340 millones, demandó a Powerball por no entregarle su recompensa debido a que todo se trataba de “un error”.

La administración de la lotería, al momento en el que Cheeks llegó a reclamar su millonario premio, se negó a entregarle el dinero al asegurar que su sitio web había mostrado sus números como la combinación ganadora por equivocación.

El hombre compró su billete de lotería el pasado 6 de enero y dos días después del sorteo entró a la página web de Powerball para enterarse que había ganado el premio de US$340 millones.

“Me emocioné un poco, pero no grité, no grité. Llamé educadamente a un amigo. Tomé una foto como me recomendó y eso fue todo. Me fui a dormir”, indicó en declaraciones a NBC Washington.

Sin embargo, los números publicados en el sitio de la lotería diferían de los de la transmisión en vivo de Powerball, por lo que las autoridades le avisaron a Cheeks que él no era el ganador del sorteo.

Ante esta supuesta injusticia, el hombre se dirigió al centro de premios de la Oficina de Loterías y Juegos de DC para reclamar nuevamente su premio, pero le volvieron a indicar que “por error se publicaron los números equivocados”.

Por su parte, Richard Evans, abogado de Cheeks, aseguró que ya se inició un proceso legal en contra de la lotería Powerball por “engañar” a su cliente y no entregarle su premio en efectivo.

“No he visto la evidencia que respalde eso todavía. Si se cometió un error, la pregunta es: ¿Qué hacer al respecto?”, reveló el abogado.

Incluso, mencionó que existe un precedente de un caso similar en Iowa, en donde se pagaron las ganancias de un hombre debido al error de la lotería americana.

“Hay un precedente de esto, un caso similar que ocurrió en Iowa, donde un contratista admitió un error y pagó las ganancias”, concluyó Evans.