¡Un premio mayor de casi US$200 millones! Estos fueron los números ganadores del sorteo del 31 de enero de la lotería Powerball

Si una persona posee el boleto ganador de este premio, tendrá la opción de elegir entre pagos anuales o un pago en efectivo estimado en US$90.7 millones antes de impuestos.

La última ocasión en la que alguien ganó el premio mayor de la lotería Powerball fue el pasado 1 de enero, cuando una persona se convirtió en el primer afortunado del año al llevarse a casa US$842 millones.

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este miércoles 31 de enero fueron: 15, 18, 19, 41 y 43.

Además, el Powerball Play fue: 14 con Power Play: 2X.

