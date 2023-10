¡US$1.200 millones en juego! Los números ganadores del sorteo de la lotería Powerball y a cuánto asciende el premio en efectivo

Según la Asociación de Lotería Multiestatal, el premio acumulado para el sorteo del próximo miércoles 4 de octubre es de US$1.200 millones.

La lotería Powerball no ha tenido un ganador del premio mayor desde que el pasado 19 de julio una persona acertara los números ganadores del sorteo de US$1.080 millones, el cual era el más alto del año.

El actual premio acumulado, que se sorteará el próximo miércoles, se ubica como el tercero más grande de la historia de Powerball y el séptimo entre los premios mayores de la lotería americana.

Sin embargo, el premio de US$1.200 millones todavía está lejos de superar la cifra récord sorteada por Powerball, cuando en noviembre de 2022 Edwin Castro ganó US$2.040 millones con esta lotería.

Para el sorteo del pasado lunes 2 de octubre, los números ganadores de la lotería Powerball fueron: 12, 26, 27, 43 y 47.

Además, el Powerball Play fue de 5 con Power Play de 2X.

