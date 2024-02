La lotería Powerball es uno de los sorteos más populares en Estados Unidos al cambiar la vida de cientos de personas con sus estratosféricos premios.

Semana tras semana, Powerball le da la posibilidad a ciudadanos estadounidenses de convertirse en millonarios y cambiar su situación económica de la noche a la mañana.

Los sorteos de la lotería Powerball generan furor entre las personas que desean convertirse en millonarios y son seguidos de cerca por medio de televisión, radio y redes sociales.

Este miércoles 21 de febrero se llevó a cabo el último sorteo de la lotería Powerball, el cual arrojó los números ganadores del premio de US$348 millones que ofrece.

Los números ganadores del sorteo de Powerball de este 21 de febrero fueron: 4, 27, 33, 41 y 42.

Además, el Powerball Play fue 14 con Power Play en 2X.

#Powerball results are in. Here are the winning numbers for tonight, Wednesday, Feb. 21 4-27-33-41-42 − 14 PB − 2x PP #lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/fIbthhfg8U

Durante el sorteo de este miércoles 21 de febrero, el premio acumulado de la lotería Powerball ascendió a US$348 millones.

No obstante, la persona que obtenga esta ganancia puede optar por un premio en efectivo con un valor total de US$164.3 millones.

You could be singing to the tune of 🎤 $348,000,000! Get your #Powerball ticket online or in-store now. https://t.co/DxWW3CI3LI pic.twitter.com/4XlkhzmT8C