US$685 millones en juego: el inmenso premio mayor que ofrece Powerball tras no registrarse ganador durante el sorteo de Navidad

Desde 2013, ninguna persona ha ganado un premio mayor de Powerball el día de Navidad, cuando un boleto vendido en Missouri obtuvo una recompensa de US$71.5 millones.

A pesar de que nadie ganó el premio mayor de Powerball, varios boletos acertaron los primeros cinco números y obtuvieron grandes premios.

Dos personas, de New Hampshire y Pensilvania, ganaron US$1 millón cada uno, mientras un individuo de California obtuvo alrededor de US$2 millones durante este sorteo.

Además, otros dos boletos vendidos en Colorado y Georgia ganaron premios de US$2 millones debido a la función de Power Play, de acuerdo al sitio web de la lotería americana.

