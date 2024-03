La lotería en Estados Unidos, semana tras semana, le da la posibilidad a un grupo reducido de personas de cambiar su vida y convertirse en millonarios de la noche a la mañana.

A raíz de este fenómeno, Mega Millions continúa causando furor en Estados Unidos luego de que su premio mayor se convirtiera en el sexto más alto de su historia.

Tras mas de tres meses sin ganador, el premio mayor de Mega Millions ascendió a una cifra de US$792 millones.

Además, la opción del pago en efectivo de este millonario premio subió hasta los US$381.8 millones.

El pasado 8 de noviembre de 2022 se registró el premio mayor más alto en la historia de cualquier lotería.

Un boleto vendido en California fue el ganador de US$2.040 millones, cifra que impuso un récord Guinness al pozo acumulado más alto de todos los tiempos.

Por otra parte, el premio acumulado más grande de la historia de la lotería Mega Millions fue obtenido en octubre de 2018, cuando una persona ganó US$1.537 millones.

El próximo sorteo de la lotería Mega Millions se llevará a cabo este viernes 15 de marzo a las 23 horas del este.

Durante este evento se darán a conocer los números ganadores para optar por este histórico premio mayor de US$792 millones.

#MegaMillions was not hit tonight.



Jackpot for Friday, Mar. 15 has increased to $792,000,000! 💵🤯💵



Good Luck!

#lottery #lotto #loteria pic.twitter.com/grKScr6eDd