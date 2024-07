El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores este 19 de julio, respecto a las condiciones de menores migrantes no acompañados.

Según la publicación, a través de la Embajada en Washington D. C., Estados Unidos, el Gobierno de Guatemala solicitó “reforzar la protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, luego de conocerse la demanda del Departamento de Justicia en contra los albergues Southwest Key Programas Inc (SWK Programs) por casos de abuso sexual y acoso de menores de edad en dichos centros”.

Detalla que la misión diplomática comunicó la preocupación del Gobierno de Guatemala por la situación y que solicitó más información sobre las acciones que se toman para proteger los derechos de los menores no acompañados.

Además, se pidió información sobre si hay víctimas guatemaltecas y de cómo se están redoblando medidas de seguridad para protección de la niñez migrante no acompañada que actualmente se encuentran en el programa.

El Gobierno también manifestó que “lamenta” los hechos denunciados que se dieron a conocer a funcionarios de la Embajada estadounidense en Guatemala y a los consulados de Guatemala que cubren zonas fronterizas en el sur de ese país.

“La Embajada en Washington D.C. se comunicó inmediatamente con el Departamento de Estado y con funcionarios de otras instituciones; y paralelamente gestiona reunirse con el Departamento de Justicia”, detalló.

Gobierno de Guatemala solicita al Gobierno de Estados Unidos reforzar protección en casos de menores migrantes no acompañados.

El caso

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al mayor proveedor privado de refugio y atención a niños inmigrantes que ingresan solos al país, por permitir patrones de abuso y acoso sexual contra los menores en sus sedes ubicadas en la frontera suroeste.

La justicia estadounidense alega que Southwest Key Programs Inc, que actualmente opera en al menos 29 refugios en Texas, Arizona y California, violó la ley al someter a niños migrantes bajo su cuidado a “un acoso sexual severo y generalizado por parte de los empleados”, según detalló el jueves 18 en un comunicado.

La querella presentada en el Tribunal para el Distrito Oeste de Texas argumenta que desde 2015, hasta a al menos 2023, varios empleados de Southwest Key sometieron a niños bajo su cuidado a situaciones de acoso, que incluyen contacto sexual y tocamientos inapropiados, comentarios sexuales, solicitud de actos sexuales, y solicitud de fotografías de desnudos.

La organización recibe subvenciones de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, en inglés), encargada del cuidado de los menores migrantes que ingresan solos a Estados Unidos.

La justicia estadounidense alega que Southwest Key Programs Inc, que actualmente opera en al menos 29 refugios en Texas, Arizona y California, violó la ley al someter a niños migrantes bajo su cuidado a "un acoso sexual severo y generalizado por parte de los empleados".

Los refugios, operados por entes privados, sirven de hogar para los niños hasta que se reúnen con sus padres o se los ubica con un pariente u otro patrocinador evaluado por ORR.

"El acoso sexual de niños en refugios, donde un niño debería estar seguro y protegido, es abusivo, deshumanizante e ilegal", dijo en el comunicado Kristen Clarke, fiscal de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia.

La procuradora agregó que el abuso sexual de niños es una crisis que no se puede ignorar. “Esta demanda busca alivio para los niños que han sido abusados ​​y perjudicados, y reformas significativas para garantizar que ningún niño en estos refugios vuelva a ser sometido a abuso sexual”, precisó.

Por su parte el secretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Xavier Becerra, dijo que su departamento, del que hace parte el ORR, tiene una política de tolerancia cero para todas las formas de abuso y acoso sexual, o comportamiento sexual inapropiado, por lo que estará vigilando de cerca la asignación de menores migrantes a los programas de cuidado.