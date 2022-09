15 de septiembre 2022 ¿Qué vamos a hacer hoy?

Hoy hace un año estaba fuera del país. Sobre esto pensé que iba a escribir, pero me doy cuenta de que realmente no importa. Hoy hace dos años estaba en cuarentena, y hace tres años estaba en el colegio. Podría seguir así por dieciséis años más, pero al final no importa dónde solía estar, porque como la conjugación del verbo demuestra, es pasado. Solía estar. Ya pasó.

Lo realmente importante es el ahora, porque eso es todo lo que tenemos en este momento. Caterina Méndez

Lo realmente importante es el ahora, porque eso es todo lo que tenemos en este momento. El aquí y el ahora. Lo que pasó, ya pasó, y lo que viene aún no ha venido.

Hoy estoy de vuelta en Guatemala, rodeada de naturaleza tropical, escribiendo en un barranco, mientras disfruto del mejor clima del mundo. Aquí estoy. En uno de los 19 países más megabiodiversos, ubicado en el corazón de América.

Inicialmente estaba escribiendo en mi diario por lo que comenzó como una pregunta personal: ¿Qué voy a hacer hoy?

Es una pregunta muy importante por lo que en una escala más amplia, la lanzó a todos los guatemaltecos: ¿Qué vamos a hacer hoy?

Estamos a un día de cumplir 201 años de independencia de la colonia española y pregunto: ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir repitiendo los mismos errores? ¿Vamos a seguir dejando que abusen de nosotros?

Tan solo en el último mes, el gobierno ha ido en contra de Guatemala y de los guatemaltecos de múltiples formas. Atentaron en contra de elPeriódico, lo que perjudica la libertad de prensa y con ello amenaza parte de la libertad de expresión de todo ciudadano. Atentaron en contra del COG, lo que priva a los deportistas el derecho de representar a su país mundialmente y crucifica las carreras de cientos de atletas. Atentaron en contra de los recursos naturales proponiendo un paquete de leyes que pone en peligro el patrimonio natural y cultural, el legado de todos los guatemaltecos.

Estos son tan solo tres ejemplos recientes y concretos de formas en las que el gobierno atenta contra la ciudadanía, pero agresiones hay miles y hasta de mayor impacto. El 35% de la población no tiene acceso a servicios básicos de salud y nutrición. Nueve de cada diez escuelas carecen de libros en las áreas rurales y el nivel de escolaridad en Guatemala tiene un promedio de 2.3 años (INE). Cabe mencionar que estando en un país con abundantes fuentes de agua, estamos en una crisis porque la gran mayoría está contaminada debido al maltrato de aguas y residuos. En el 2015, el MARN decretó que “más del 90% de las fuentes de agua tienen contaminación bacteriológica, incluso residuos fecales provocando enfermedades diarreicas”. La movilidad en Guatemala también es otro gran problema porque las municipalidades no han puesto un sistema de transporte público multimodal que cumpla con las necesidades de la población por lo que el tráfico está colapsando.

Estas agresiones nos tienen mal a todos sin importar la clase social. Este sistema nos está afectando a todos.

Nuevamente, ¿qué vamos a hacer hoy los guatemaltecos?

Soy fiel creyente de que hoy estamos mejor que ayer, porque ahora sabemos cosas que ayer no sabíamos. Hoy podemos aprender del pasado y darnos cuenta de que ya no podemos permitir sistemas con instituciones políticas y económicas extractivas. La meta es crear riqueza no extraerla. Darnos cuenta de que debemos ser inclusivos y no exclusivos, porque ser rico monetariamente en un país pobre no es ser rico realmente. Darnos cuenta de que es momento de que seamos ciudadanos activos y no pasivos, porque el país es nuestro, y su estado depende de nosotros; de lo que elijamos hacer o no hacer.

15 de septiembre 2022. Aquí y ahora. ¿Qué vas a elegir hacer?