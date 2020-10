Aclaración sobre el libramiento de Chimaltenango

El exministro de Comunicaciones José Luis Benito envió la siguiente aclaración sobre mi columna Los megafraudes de Jimmy Morales:

En la nota relacionada con la construcción del Libramiento de Chimaltenango se manifiesta que: “El exministro avaló la actuación fraudulenta de la Junta de Licitación y permitió la adjudicación a la empresa que no tenía capacidad financiera para ejecutar la construcción (…) el principal implicado, el exministro Benito, sigue libre gracias a que el juez Mynor Moto lo protegió al no autorizar su aprehensión…” las aseveraciones realizadas en cuanto a mi persona son falsas, y en cuanto a que es un mega fraude del gobierno de Jimmy Morales, es necesario aclarar que la planificación y adjudicación de la obra pública del proyecto Libramiento de Chimaltenango nació en el 2014, dada la importancia y la necesidad de la obra por el tiempo que tomaba conducirse por el tramo de Chimaltenango, que era hasta de 2 horas, se diseño el libramiento para pasarlo en 11 minutos, a una velocidad de 80 kms/h objetivo que fue cumplido, para ello se tuvieron que hacer taludes y rellenos de barrancas con sus respectivos muros de contención, los cuales si bien es cierto han presentado derrumbes, aún están en construcción y deben ser reparados sin costo para el Estado de Guatemala, pues el proyecto sigue estando en administración de la empresa constructora hasta que se realice el proceso de recepción y liquidación de la obra, proceso que a la fecha no ha sido iniciado, también se han presentado inundaciones, derivado a que vecinos taparon los drenajes mayores con cemento y piedras, y esto provoca que el agua pluvial no tenga desfogue e inunde el tramo carretero, de este extremo la empresa constructora ya realizó la denuncia correspondiente y publicó en sus redes sociales la causa de la inundación siendo ajena a la construcción de la obra. En mi caso como Ministro de Comunicaciones mi actuación fue la aprobación de lo actuado por la junta de licitación de un tramo de 2.4 kms a la altura de San Andrés Izapa, que hacían falta, que no se habían ejecutado por no tener el derecho de vía necesario, ya que los propietarios de dichos terrenos se negaban a vender a los precios valuados por el DICABI, situación q fue resuelta al lograr que el Congreso de la República aprobara la Ley de Expropiación, por lo que mi actuación ministerial fue apegada a derecho según lo regulado en la Ley de Contrataciones del Estado que establece que la autoridad superior deberá aprobar lo actuado por la junta de licitación siempre que tenga los dictámenes favorables a la vista en este caso el técnico, el jurídico y el financiero, los cuales efectivamente tuve a la vista, y de improbar, debe ser con causa justificada, que en el presente caso con todos los dictámenes favorables no tenía ningún motivo para improbar lo actuado por la junta que es el ente colegiado responsable de la calificación de las ofertas presentadas, por lo que me correspondía por imperativo legal, aprobarlo, por lo que mi actividad administrativa NO CONSTITUYE FRAUDE, es una responsabilidad inherente al cargo que ostentaba, nadie puede ser juzgado por cumplir la ley, por lo que no se me puede señalar de ser el mayor implicado puesto q mi única actuación en el proyecto Libramiento de Chimaltenango, fue en cumplimiento de mi cargo y conforme a derecho.

Según el Ministerio Público, el exministro de Comunicaciones aprobó acciones fraudulentas de la Junta de Licitación. Haroldo Shetemul

RESPUESTA: En mi columna me basé en las investigaciones del Ministerio Público sobre que el exministro Benito aprobó acciones fraudulentas de la Junta de Licitación y avaló la adjudicación a una entidad mercantil sin la capacidad financiera para ejecutar la obra. Por eso pidió orden de captura en su contra. Los vecinos han tapado los drenajes debido a que, por estar mal diseñados, las aguas pluviales anegan sus cultivos. No se puede tapar el sol con un dedo: el libramiento es un megafraude del gobierno de Jimmy Morales.