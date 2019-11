Activando el ecosistema de crecimiento en Escuintla

La semana pasada, Fundesa inició un proceso de activación de los diferentes sectores del ecosistema de crecimiento del nodo regional de Escuintla. Esto es un esfuerzo que forma parte de la metodología instaurada por la Fundación para trabajar en las ciudades intermedias, como un seguimiento claro al Encuentro Nacional de Empresarios (Enade 2016), así como a la Política Nacional de Competitividad 2018-2032.

Siguiendo el ejemplo de lo que Fundesa ha desarrollado en la Mancoverapaz, en donde se ha logrado posicionar un esquema de trabajo coordinado entre diferentes actores de la sociedad durante los últimos cinco años, generando un esfuerzo para articular un Consejo de Competitividad de Alta Verapaz, se inició en Escuintla con la presentación del índice de competitividad local para los diferentes municipios que integran el departamento, así como las líneas de acción más importantes para el desarrollo de un estudio de análisis económico territorial, que identificará la línea base para conocer cuáles son los motores productivos del nodo regional, así como una proyección de la población y de los esquemas institucionales que se necesita articular para elevar la productividad del departamento.

Una mesa de competitividad donde participen diferentes sectores de la sociedad. Juan Carlos Zapata

Para tener una idea del PIB per cápita de los municipios más importantes de las ciudades identificadas en la Política Nacional de Competitividad 2018-2032, vemos que el municipio de Guatemala, según la más reciente publicación del Informe de Competitividad Local que publica el Consejo Privado de Competitividad (CPC), tiene un PIB per cápita de US$13,788.45. Comparativamente en las ciudades intermedias en el municipio de Quetzaltenango, el PIB per cápita cae a US$7,650.72, el de Antigua Guatemala es de US$7,582.05, el de Puerto Barrios de US$6,092.39, el del municipio de Escuintla de US$6,071.45, el de Zacapa de US$5,945.67, el de Huehuetenango de US$5,573.40, el PIB per cápita de Retalhuleu es de US$4,965.01, el del municipio de Flores es de US$4,294.69 y el del municipio de Cobán es de US$3,367.40.

Por supuesto, conocer la información es solo una parte del trabajo que se estará desarrollando en la ciudad intermedia de Escuintla, que según la Política Nacional de Competitividad abarca los municipios de Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Masagua, La Gomera, San José e Iztapa, que juntos tienen una población aproximada de 506,672 habitantes.

Adicionalmente se necesita generar un objetivo común para aumentar el PIB per cápita de la región, como un mecanismo sostenible para aumentar los ingresos de la población, así como elevar la competitividad que ayudará a focalizar esfuerzos en términos de cómo fortalecer las instituciones, mejorar la infraestructura, aumentar la adopción a las tecnologías de la información y la comunicación, mejorar el entorno económico, aumentar los servicios de salud, educación, formación y el talento en la región, mayor inversión productiva, mejorar el mercado laboral, fortalecer el sistema financiero, atraer a más gente hacia la ciudad intermedia para aumentar el tamaño de mercado, mejorar el dinamismo de los negocios y fortalecer la capacidad de innovación en la ciudad intermedia de Escuintla.

Para lograrlo es clave que los actores de las empresas, gremios, instituciones de sociedad civil, medios de comunicación, academia, gobierno local e instituciones autónomas, así como organizaciones financieras más importantes de Escuintla, sepan que se está desarrollando este esfuerzo y que se involucren, ya que el desarrollo de los ecosistemas de crecimiento dependen de todos los actores de la sociedad.