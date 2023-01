Agüeros del conejo de agua

La luna tiene dibujado un conejo, según el criterio de los antiguos astrónomos chinos. Es la residencia de Chang E, joven esposa de Hou Yi, el patrono de la cacería. Hicieron sus votos bajo un laurel y recibieron del cielo como regalo de boda un ánfora llena del elíxir de la inmortalidad para ambos. Fue asaltada por un discípulo de su esposo. Para evitar ser ultrajada y preservar el elíxir, lo bebió entero. Su cuerpo se difuminó, elevándose a la luna como un espíritu. En la ascensión, buscó asidero en la tierra, agarrándose de un conejo. De nada valió, pues ambos se fueron a vivir en la luna. Desde allí observa a los hombres a la distancia, recordándoles el deber de hidalguía. El año nuevo chino dominado por el conejo de agua inicia el 22 de enero.

El nuevo año lunar chino anuncia unas alegres elecciones llenas de inusitados brincos. Antonio Mosquera Aguilar

¿Cómo afecta las candidaturas? Zury Ríos Sosa se rige por el mono, un aliado del signo dominante. Por lo tanto, se vaticina un crecimiento de su influencia y popularidad, quizás soportada en fallos judiciales. Mientras tanto, Sandra Torres Casanova tiene como signo a la cabra, por lo que gozará de estabilidad pues no tiene conflicto con el conejo. Mantenerse igual, no es un buen augurio pues significa repetir resultados de pasadas elecciones. La que no las tiene consigo es Thelma Cabrera pues su signo es el perro. Todos saben el compromiso del can en la cacería y persecución de las liebres. Se establece, de esa manera, un choque con la influencia dominante del año. En consecuencia, se le presagia un resultado mediocre en los comicios.

La mitología china refiere que Hou Yi, gracias a sus habilidades de arquero, pudo destruir a diez soles que se presentaron sin anuncio. La tierra se hubiera calcinado si tales luminarias se hubiesen entronizado. La interpretación del pasado mitológico es una premonición sobre el peligro del avance de las pretensiones de los candidatos Edmond Mulet, Roberto Arzú, Manuel Conde, Orlando Blanco, Luis Lam, Rudio Mérida, Ricardo Sagastume, Amílcar Rivera, Rafael Espada e Isaac Farchi, pues pueden arrasar con todo. De esa cuenta, es mejor quedarse con las damas que con el cartel de los soles. No obstante, no hay garantía de su neutralización, pues muchos votantes eligen por una cancioncita, una noticia repetida en medios pagados de comunicación social y el apandillamiento de los intereses extranjeros. ¡Ojalá la influencia conejil, disminuya las probabilidades de ganar las elecciones para tales candidatos!

Además, el signo del nuevo año tiene como elemento al agua. Ello significa el favorecimiento de la fluidez en la solución de problemas, encontrándose salidas pacíficas negociadas. Con buen juicio, se puede participar en debates y acuerdos, pues la flexibilidad siempre obtendrá resultados favorables.

La mitología maya, añade un aspecto importante, para entender al conejo. Recuérdese que Hunahpú e Ixbalanqué, sembraban su plantío. Y, después, el venado, el conejo y la rata, se comían las semillas y lo arruinaban. Los depredadores fueron sorprendidos una noche. Los gemelos divinos los tomaron por la cola, con excepción de rata que lo fue del cuello. Gracias a su vigor, al correr, dejaron una parte de las mismas en las manos de los héroes. Mientras, la pobre rata sufrió la quemadura de la cola. Por eso, ahora carece de pelo. En cambio, el venado y el conejo, tienen colas pequeñas por ese incidente aciago. Algunos tienen la cola machucada, pues presentaron documentación falsa, para usurpar méritos y conseguir el nombramiento como magistrados. Mas les vale portarse bien, pues pueden terminar con un castigo similar al relatado en el Popol Vuh.