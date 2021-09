Ampliar enfoque sobre la independencia

Se atreve a escuchar otro relato sobre la independencia centroamericana y, en consecuencia, de Guatemala. Usted, está preparado para trascender la corta visión provinciana de la emancipación, centrada en lances anecdóticos de actores locales, sin relación con los remezones del imperio español. ¿Conoce la razón de la represión contra Simón Bergaño y Villegas? Tiene antecedentes sobre las cofradías fraternales, donde había sido iniciado Gabino Gaínza, previo a su actuación en la ciudad de Guatemala.

Sin aspavientos ni exclusivismos, las Casas Municipales dependientes de la Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala, en las presentaciones mensuales de diversos temas de interés nacional, han dedicado algunas reuniones, al bicentenario de la independencia. El cronista de la ciudad, Miguel Álvarez, ofreció una cronología de estos acontecimientos, el pasado 16 de septiembre. La antigua morada del obispo metropolitano, enfrente de la iglesia Santa Rosa de Lima, hasta hace poco, residencia de la familia de José Barnoya, es una sede, de estas casas patrocinadas por el municipio. También se editaron con mucho cuidado, una serie de fascículos sobre historia de la emancipación republicana.

La pandemia obligó a reuniones en plataformas informáticas, con la ganancia de formar un repositorio de las conferencias. Por esta razón, invito a quienes estén interesados en trascender los relatos sobre esta efeméride, hechos bajo criterios de historia jurídica o periodística, limitados a tópicas sin relación con la vida política del subcontinente, a considerar mis puntos de vista.

Para escuchar la conferencia Organizar la historia patria, visite la página de Facebook, de las casas municipales, con la siguiente dirección: https://www.facebook.com/watch/live/?v=268023238199207&ref=watch_permalink o marcar el vínculo abreviado: https://afly.co/f5b6.

Como resumen de la charla, se destacan varios puntos: 1) el proceso político independentista debería referirse con el antecedente de la entronización de José Napoleón. 2) La actuación y decisiones de Gabino Gaínza, son fundamentales para entender el 15 de septiembre de 1821. Y 3) Faltó un caudillo para generar la formación de una federación con un territorio unificado en el istmo y la formación de un proyecto unitario de la América Central.

En la exposición se invita a emular la manera como se estudia en Chile, el proceso emancipatorio. En el país sudamericano, se refieren como etapas: a la patria vieja, reconquista y patria nueva. En nuestro país, la juventud estudiosa debiera poseer un esquema equivalente, donde se explique la agitación inicial por influencia de la insurgencia en el norte del continente, la represión por parte del Capitán General Bustamante y la disgregación posterior al fracaso federal.

El seguidismo aldeano emponzoña a la interpretación histórica. La expresión más deleznable no liga la actuación de los ciudadanos, hombres y mujeres sin fama ni grandes fortunas, con los acontecimientos históricos globales. Con actuaciones valientes en los movimientos cívicos, no debe desdeñarse la conciencia informada de la mayoría. En la propuesta democrática, se encuentran todas las etnias del país, los grandes y pequeños intelectuales, los religiosos de toda denominación y, sobre todo, los bien intencionados. Aunque se diga que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, es peor tener que lidiar con los malintencionados y vende patrias. No nos callarán, repetiremos larga vida a nuestra nación y no se abandonará el anhelo de la unidad centroamericana.