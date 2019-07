Análisis migratorio sobre el Plan de la UNE

Tal como anuncié la semana pasada, hoy presento el primero de dos artículos para expresar lo que podemos esperar en lo migratorio, en caso de que gane cualquiera de los partidos que disputan el balotaje. Esto, según la lectura de los respectivos planes de trabajo que han socializado. Por el orden de la primera vuelta, hoy presento lo que se desprende del plan de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que postula el binomio de Sandra Torres y Carlos Raúl Morales. Y como aclaración necesaria, indico que presento este ejercicio de forma objetiva, sin pertenecer ni tener afiliación o simpatía con ninguna de las dos plataformas.

Sobre migraciones, el Plan de Gobierno Guatemala Próspera y en Paz (Plan), que presenta la UNE, contiene dos grandes secciones: Primero, un marco conceptual que se esfuerza por definir la movilidad humana como un fenómeno de “múltiples y simultáneas expresiones”, que es “reflejo de la carencia de políticas sociales” en varios campos del desarrollo: vivienda, educación, salud, empleo, economía, infraestructura, seguridad y, en particular, lo que identifican como “el abandono del campo”. Es decir, conceptualiza la migración de acuerdo con el consenso general de que es un fenómeno multicausal, por lo que también debe abordarse desde una plataforma transversal. Sin embargo, he de decir que en una segunda gran sección, la de los objetivos, prioridades y acciones específicas, da la impresión de que el Plan se separa un poco de su marco, refiriéndose reiteradamente a la migración económica, y dando fuerte énfasis a las propuestas relativas a la falta de empleo y el mejoramiento de la economía.

Claramente, el Plan se centra en abordar el tema desde el contexto de las causas de expulsión locales. Una especie de puesta en acción de la visión que tanto sonó, de que “la migración se resuelve en casa”. Visión positiva, pero que deja un poco de lado la necesidad imperativa de priorizar también a las poblaciones que ya fueron expulsadas, desde una plataforma de política exterior que abogue por quienes ya tienen a EE. UU. como único país donde pueden sobrevivir. Ellos, nuestros paisanos, están capturados en un ácido momento, donde la Casa Blanca los apresa, los persigue y criminaliza, usándolos como carne de cañón electoral, sin que los gobiernos locales se hayan unido al mar de críticos de la ideología inhumana de Trump, que ha sido comparada con algunos de los peores exponentes de la historia universal.

Algunos rápidos detalles sobre el Plan: Lo que sorprende: La propuesta de una política municipal para vincularse con comunidades migrantes. Al leerlo, pienso en lo que he llamado Ciudades Espejo. Lo positivo: Se podría esperar una agilización en la atención consular. Lo negativo: Se continúa expresando la ampliación de consulados, y no la ampliación de servicios. Lo preocupante: La propuesta de un programa de atención legal consular, que hace recordar un programa fallido del gobierno del presidente Colom. Lo que hubiera querido: Que estuviera priorizada la implementación del Código de Migración, y la propuesta de eliminar Conamigua.

En síntesis, el Plan de la UNE sobre migración apuesta en la consolidación y quizás optimización de lo que hasta ahora ha hecho el país en el tema. Está orientado a la agilización en la atención de migrantes, pero no se atreve a retar el problema internacional de fondo, desde un plano político. Y siento que no es de extrañar, dado que la plataforma de la UNE está integrada con dos excancilleres recientes, lo que hace suponer una cierta continuidad de las ideas que impulsaron desde los tiempos que dirigieron sus respectivas carteras. Un Plan de conceptos sólidos, quizás hecho desde la experiencia, pero también desde la cautela, que no invita a tener esperanza de muchos cambios nuevos.