Anchors Aweigh, my boys

¡Que sí! ¡Que no! Así suena la playa, según Pablo Neruda en su Oda al mar. No puede estar quieto, el padre verde y profundo, dice. Al país dos mares lo sacuden con sonoro eco. En la caracola, se escucha el rugir para añoranza de viajes en la lontananza, pero la gente de mar es exigua.

Sin perspectivas de concretar planes de crecimiento de la marina civil y de defensa en el país. Antonio Mosquera Aguilar

La única universidad pública tiene organizado el Centro de Estudios del Mar y Acuicultura con una sede experimental en Monterrico, Chiquimulilla, departamento de Santa Rosa. No toda instalación de cultivo acuático, está en relación con el mar. A la par se encuentra el Centro de Conservación Marina de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural. Hasta allí, las ciencias del mar.

Solo hay un centro de operaciones para pesca a gran escala, ubicado en la Base Naval del Pacífico, en la aldea Santa Rosa, Puerto de San José, Departamento de Escuintla. Hay 6 embarcaderos privados para barcos arrastreros o camaroneros, en todo el país. Se reconocen 46 sitios de desembarque artesanal en el Pacífico y 23 en el Atlántico. Las embarcaciones no aumentan sino disminuyen. Antes de la pandemia existía en Sipacate, alrededor de 300 embarcaciones, después solo 100, sin nuevo recuento posterior a los bloqueos carreteros del año pasado. Se estima que alrededor de 13 mil familias viven de la pesca artesanal, según datos de FAO. El sector pesquero industrial emplea alrededor de 23 mil personas, donde la mitad faena en aguas continentales y la otra mitad en aguas costeras. En el mar centroamericano, también pescan las compañías españolas Nueva Pescanova, Jealsa Rianxeira y Calvo; son factorías flotantes, no tocan tierra firme, producen producto enlatado para vender en EUA, algunos se observan de vuelta en los supermercados locales. El consumo de productos marinos por habitante, es 3 kg anuales, uno de los más bajos del mundo. Se importa alrededor de 60 mil toneladas y se exportan 20 mil toneladas de estos bienes.

La Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante, la concreta Intecap, cursos de tres semanas para trabajar en labores de servicio en cruceros. La Escuela Politécnica confiere el título de Alférez de Marina y la Escuela Naval del ejército ofrece especialidades marinas de tres días a dos semanas. No existen centros de educación media para formar grumetes o jóvenes con vocación a la carrera de marino. El último objetivo de la Política Marítima Nacional 2023 2043 es propiciar y ampliar la formación educativa y capacidad científica, con el modesto indicador de hacer 3 cursillos al año, según la matriz de evaluación.

La armada nacional tiene mil efectivos. Solo alcanza para interceptar narcotraficantes. No es despreciable esa labor de policía, pero de corto significado para el progreso económico. La navegación formadora de marineros es exigua, para no decir insignificante. En la flota de la defensa no existe una embarcación a vela, ni un buque de oceanografía. Nunca debe haber una fragata, totalmente innecesaria. Las travesías internacionales se hacen con una gran dosis de entusiasmo en las pequeñas embarcaciones patrulleras. Una muestra ilustrativa de la inanidad estatal en el mar frente al pundonor de la gente de mar.

El 13 de enero se celebró el 65 aniversario de la Marina de la Defensa Nacional, hubo elocuentes discursos y formaciones con bonitos uniformes blancos. El presidente Arévalo insistió en el no tan aceptado concepto de seguridad democrática. Se le puede criticar, pero demuestra ser estudioso sobre defensa nacional. Al final, cuando se hace un balance, no se sabe si hay que enojarse, alegar y pedir apoyo, o simplemente ponerse a llorar.