Antigüeños que destacan por su altruismo

Muy pocas veces he visto a un grupo tan decidido y entusiasta en ver la prosperidad de las 21 aldeas que rodean Antigua Guatemala como la “Asociación Aldeas Integrales de Antigua”, presidida por el Lic. Miguel A. Gaitán Pellecer y miembros de su junta directiva, quienes trabajan con personas altruistas para fomentar la industria de la artesanía, carpintería, textiles, turismo y otros.

Todo comenzó con un famoso diseñador guatemalteco llamado Lex Cargo, quien se ha convertido en un ícono de Antigua. Su rol principal lo funge como joyero y le trabaja joyas a la reina de España, a diferentes miembros de la realeza y artistas famosos a lo largo del mundo, incluyendo la firma Channel. Debiera darnos orgullo, pues todas sus piezas son fabricadas con orfebres de Antigua Guatemala.

Sin embargo, el génesis de “Aldeas Integrales de Antigua” nace en el 2007, cuando Lex ni siquiera vivía en Guatemala y diseñaba joyería en Miami, Florida. Un día viajó a Varadero, Cuba, buscando nuevos orfebres, pero a pesar de que el trabajo que le presentaron era singularmente bueno, le resultó muy complicado exportar el producto de Cuba a Miami, por el tema del embargo.

Sin embargo, por cosa del destino, su vuelo de regreso vía Cuba-Panamá-Miami se truncó, por mal tiempo, y paró en Antigua Guatemala. Se encontraba sentado en el parque disfrutando de un helado cuando a la par estaban unos jóvenes hablando de los problemas que encaraban por no tener oportunidad de seguir adelante con el negocio familiar. Pronto Lex descubrió que se trataba de orfebres de Santa Ana, cuyo arte venía de la época de la Colonia, por lo que les pidió muestras y al día siguiente se las presentaron elaboradas de forma espectacular. Allí nació la relación entre Lex y los orfebres antigüeños que ha durado de forma exitosa por más de 17 años.

Y así las ideas fueron cuajando y el año pasado sostuvieron una reunión Lex Cargo, Rosa Lidia Reyes y Miguel Gaitán, para definir cómo ayudar a las aldeas en torno a los objetivos que se habían trazado. Fue entonces cuando nació la “Asociación Aldeas Integrales de Antigua”, privada, no lucrativa, no religiosa y apolítica, y se concentra más bien en lo social, cultural, educativo, científico y de desarrollo integral, generado por el amor hacia Antigua Guatemala.

Este sistema alternativo de formación va dirigido a jóvenes hombres y mujeres de las 21 aldeas, para ayudarles a impulsar sus artesanías, lo que ciertamente atraerá turismo, pero sin dejar fuera los programas de educación, salud, medioambiente y desarrollo local. Como están iniciando, buscan hacer alianzas con instituciones y personas afines, para llegar a fructificar este gran sueño.

En “educación” perfilan tener becas, cursos de formación, impulso de la educación en línea, fomento del arte y cultura, y apoyo a infraestructura de escuelas. En “desarrollo local”, el énfasis está en el sector artesanal y se planearán ferias y actividades creativas. Un ejemplo es la “Noche de Velas”, que será la primera actividad que desde ya se prepara para la aldea Santa Ana. Le seguirán el resto de aldeas aledañas hasta cubrirlas todas.

Con lo entusiastas y trabajadores que son, no me cabe la menor duda de que tendrán muchos casos de éxito que podrán ser replicados no solo en las aldeas, sino en el resto del territorio nacional. El proyecto es ambicioso, pero, como dice el dicho: “Hay que apuntarle al sol para alcanzar las estrellas”. Les auguro muchos éxitos y desde ya es el momento de unírseles para lograr llevar a cabo algo tan grandioso para Antigua Guatemala escribiéndoles a: aaia@asocaia.org y a magaitanp@asocaia.org.