Apología de la ignorancia

“Amigas y amigos: somos pueblo. Nos han dicho que somos… que ellos… que ellos, nos han dicho que noso… que el partido Semilla son solo pensantes y que nosotros somos ignorantes. Así nos han dicho. Pues la ignorancia ¡es la riqueza de la cultura de nuestro pueblo!, amigos y amigas”.

Pues la ignorancia ¡es la riqueza de la cultura de nuestro pueblo!, amigos y amigas. José María Magaña

Palabras de la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza durante una presentación pública, antes de la elección en segunda vuelta el pasado 20 de agosto. Ella fue impulsada por el oficialismo, empresarios del Cacif, militares retirados y narcotráfico activo a cargo de la conducción y explotación de nuestro país desde tiempo inmemorial hasta el 14En2023. ¡Qué atrevida es la ignorancia!

La ignorancia implica falta de saber o experiencia, de instrucción o de conocimiento; solo se combate con educación. El odio y la violencia son el resultado del terror, y el terror nos viene de la ignorancia… que la convierte en la madre del miedo. De ahí las sabias palabras de la chica universitaria que comenté en artículo anterior: “Nos tienen miedo, porque no tenemos miedo”. Más allá de su definición etimológica, la ignorancia es un asunto conceptual. Ante la abundancia de conocimientos, Sócrates (470-399 a. C.) dijo: “Yo sólo sé que no sé nada”, y Albert Einstein (1879-1955): “Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas”.

El proceso electoral 2023 en Guatemala consistió en tres fases. 1a. Del 26Mzo al 21En, postulación de candidatos. 2a. Del 26Mzo a 36 horas antes del 25Jun, campaña electoral. 3a. 25Jun, elecciones generales. Segunda vuelta para presidente y vicepresidente, 20Ag. Adjudicación de cargos y conclusión del proceso, 31Oct2023. La toma de posesión de diputados al Congreso, binomio presidencial y Parlacén será el 14En2024. Alcaldes, síndicos y concejales, al día siguiente.

Para nadie es ajeno lo viciado del proceso, desde su concepción hasta sus últimas acciones. Las mafias del poder identificadas como Pacto de Corruptos empezaron por impedir la inscripción de candidatos incómodos, descalificar a la oposición y emprender maniobras ilegales en contra del partido Movimiento Semilla, una vez pasó a la segunda vuelta, contra todo plan y cálculo previsto.

Destaca la perversidad del Ministerio Público, auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyo fin es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, según el Art. 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al dejar de cumplir su función y actuar parcializadamente. Le sigue el Organismo Judicial, desde jueces sin competencia jurisdiccional hasta cortes que interpretan la ley de manera antojadiza, con tal de evitar que las autoridades electas popularmente tomen posesión de sus cargos el 14En2024.

Pero volviendo al tema central de la ignorancia, ponderada como “la riqueza de la cultura de nuestro pueblo”, asusta saber cuánto de eso hay en funcionarios, dirigentes sindicales, empresarios, militares y políticos que no entendieron la decisión de una sensible cantidad de ciudadanos que el 25 de junio, con su voto para Semilla, lo colocaron en segundo lugar, mandato ratificado de manera contundente con el 60.90% de los votos válidos contra el 39.10% de la “erudita” candidata oficialista, el domingo pasado.

Más allá de los sempiternos intereses oligárquicos que el pacto de corruptos protege con tanto ahínco, ignorar lo que ese porcentaje significa es jugar con fuego. El pueblo, sin miedo, pero con sabiduría, con esa demostración dejó claro que no se dejará arrebatar el triunfo, por más retorcimientos que den a la ley.