Apostémosle a la educación

Singapur, pequeño país formado por 64 islas, con 719.90 km², después de independizarse de Malasia el 9Ag1965, fue liderado por Lee Kuan Yew, quien ocupó el cargo de primer ministro por más de 30 años.

A los hombres públicos corruptos, después de quedar demostrada su culpa, los premia. José María Magaña Juárez

En seis meses, de cerca de 500 mil presos, quedaron 50. Los criminales confesos fueron fusilados. Los hombres públicos corruptos (políticos, policías, jueces, magistrados, etc.), con pruebas en su contra, fueron fusilados. Los empresarios ladrones fueron fusilados o huyeron del país. Los drogadictos callejeros huyeron a Malasia para librarse del fusilamiento o trabajos forzados. Un mensaje por radio y televisión decía que el país tenía cáncer y que debía ser extirpado. En menos de 50 años pasó de ser una isla pobre a ser el cuarto país más rico del mundo. Su premisa: no tenemos minas ni oro; la única ruta para salir del pozo negro de la miseria y la degradación es aprovechar nuestra ubicación geográfica y empezar a educar a nuestros hijos.

Para fines de 1979, en todas las escuelas y universidades se impartía la asignatura Ética Pública, al igual que al resto de la población en salas de cine antes de empezar la película, lo mismo que en la TV y radio. Curso en el que básicamente se decía que la honradez es sagrada; se explicaba a los niños y jóvenes que robar al pueblo es traicionar a la patria. Los alumnos salen hablando inglés y chino mandarín. Se les pide leer e investigar temas de ciencia y tecnología, y crea el hábito de leer al menos 25 libros por año.

En la década de 1990 se convirtió en una de las naciones más prósperas del mundo con uno de los PIB per cápita más elevados de Asia. Su población es chica, solo nacen 45,000 niños al año, lo que no es suficiente para proyectar la producción del país, por lo que se busca gente afuera. Cuenta con un fondo de US$100 millones al año para llevar a los jóvenes más talentosos de China, India, Vietnam y Malasia.

El Estado ofrece preparación escolar gratuita, desde la secundaria hasta el doctorado. Los alumnos deben obtener A en todas las materias o se regresan a casa. Permanecen 4 años en Singapur y, después, van al extranjero para estudiar el doctorado.

En Guatemala, con un territorio 150 veces más grande e inmensamente más rico que el de Singapur, sus dirigentes actúan de manera diametralmente opuesta. A los hombres públicos corruptos (políticos, policías, jueces, magistrados, etc.), después de quedar demostrada su culpa, los premia; a los funcionarios honorables, éticos y justos, se les castiga, encarcela o se ven conminados a salir del país.

El presupuesto del Ministerio de Educación para el 2023 será de Q22 mil 254 millones 422 mil 300 (US$2,967.256,307). De ese total, más del 70% está destinado para salarios. Sobresalen Q430 millones (US$57.33 millones) para cubrir el aumento salarial del 3% acordado en el pacto colectivo que se firmó tras un proceso de negociaciones “confidenciales” con el sindicalista Joviel Acevedo quien, el 29Sept, al finalizar una audiencia pública de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso con las autoridades del Ministerio de Educación, a la que llegó para presionar por su aprobación, expresó: “Ojalá que no tengamos que venir acá por que no se apruebe el presupuesto. No queremos movilizarnos. Sale caro; nos gusta, pero lo hacemos. Entonces, mejor ¡aprobémoslo, hombre! Aprobemos el presupuesto”.

Sugiero que cambiemos de geografía. Pero en el ínterin, independicémonos de la mediocridad y apostémosle a la educación.