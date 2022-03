Aprenda a amar el Networking (2 parte)

Este mes continuamos con la segunda parte del tema Aprenda a amar el networking, basado en el artículo Learn to love networking, escrito por Francesca Gino, Maryam Kouchaki y Tiziana Casciaro, publicado en la revista Harvard Business Review.

Recuerda que, si te esfuerzas, es seguro que podrás aportar algo a otra persona. Julio Lemus

Estábamos describiendo las primeras dos de cuatro estrategias que ellas proponen para ayudar a cambiar la forma de pensar de quienes dudan de los beneficios del networking. 3) Piensa ampliamente en lo que puedes dar: uno de los fundamentos del networking es dar antes de recibir y, en este artículo, las autoras hacen énfasis en ello. Indican que, aunque no se comparta un interés con alguien, probablemente se puede encontrar algo valioso que ofrecer al pensar más allá de lo obvio. Por supuesto, esto no siempre es fácil, especialmente cuando se siente impotencia por ser un alumno, un subalterno o un pequeño empresario que está iniciando. A menudo se cree que no hay mucho que dar y, por lo tanto, son las personas menos propensas a participar en redes, aún cuando sean ellos los que podrían obtener mayor beneficio. Recuerda que, si te esfuerzas, es seguro que podrás aportar algo a otra persona. Ivan Misner, el fundador de BNI (la red de networking más grande del mundo) cuenta la historia de una persona que pertenecía a su red, una consultora de belleza que se encontraba haciendo un facial a una cliente y cuando el esposo de ella llegó, estaba muy molesto. Ella le preguntó: “¿Cariño, qué está pasando?”. Y él respondió: “Tengo un diseñador gráfico que simplemente no está haciendo su trabajo. Necesito un diseñador gráfico y lo necesito ahora mismo, porque voy a despedir a este tipo mañana”. La consultora de belleza pertenecía a un grupo de networking de BNI y le dijo: “Disculpe, yo conozco a un gran diseñador gráfico. Ha hecho algunos trabajos para mí y otros para mis amigos, lo recomiendo mucho”. Le compartió los datos y al siguiente día se pusieron en contacto. Resultó que el esposo de la señora era un productor de cine y el trabajo consistía en el diseño para una nueva película. Esta consultora de belleza ayudó al productor de cine a solucionar su problema y, también, a un amigo de su red a hacer un negocio. Esto es lo que hace valiosa a una red de networking porque nunca sabes a quién conocen las personas de tu red, incluso aquellos con un rango más bajo y menos poder, pues seguramente tienen más para ofrecer de lo que creen. En su libro Influencia sin autoridad, Allan Cohen y David Bradford señalan que la mayoría de las personas tienden a pensar de manera demasiado limitada sobre los recursos que tienen y que otros podrían valorar. Se centran en cosas tangibles relacionadas con la tarea, como el dinero, las conexiones sociales, el soporte técnico y la información, mientras ignoran los activos menos obvios, como la gratitud, el reconocimiento y una mejor reputación. 4) Encuentra un propósito superior: el artículo indica que otro factor que afecta el interés y la efectividad de las personas en la creación de redes es el propósito principal que tienen en mente cuando lo hacen. En el bufete de abogados que estudiaron, encontraron que los abogados que se centraron en los beneficios colectivos de hacer conexiones (apoyar al bufete y a los clientes) en lugar de los personales (apoyar o ayudar a su carrera), se sentían más auténticos cuando trabajaban en red. Tenían más probabilidades de conectarse y, como resultado, tenían más horas facturables. Ayer tuve la oportunidad de brindar una entrevista en radio con mis amigos Alejandra de León y Diego Enríquez Beltranena, hosts del programa Gente de cambio. Estuvimos conversando sobre networking y me gustó mucho lo que ellos hacen en este programa porque está relacionado con este punto numero 4, tener un fin superior y, en el caso del programa, es ayudar emprendedores con información valiosa que puedan aplicar en sus negocios. Esto es lo que necesita nuestro país, que más personas nos propongamos ayudar a otros a ser exitosos, esto puede hacerse a través del networking.