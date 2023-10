Ataque de Hamás a Israel: terror asesino

Me encuentro consternada por la brutal tragedia acaecida en Israel, al ser atacados por tierra, aire y mar. Estando fuera de Guatemala he tenido el privilegio de entrevistar al rabino Carlos Tapiero, vicedirector de la Unión Mundial Macabi, una organización que tiene más de medio millón de judíos en más de 70 países. Él es argentino de origen y fue director general y rabino de la comunidad judía en Guatemala por 12 años. Mi entrevista la realicé en directo con él, desde Israel, primero para expresar mis condolencias por el ataque sufrido por la organización terrorista Hamás y segundo, tener de primera mano información que hoy comparto con ustedes, mis lectores.

Este nivel de terrorismo que viola a mujeres, tortura niños, adultos y ancianos es imperdonable. Vida Amor de Paz

1. ¿ Cree que en el ataque de la organización terrorista Hamás hubo involucramiento de Irán? El involucramiento es absoluto. Hoy debemos acabar con Hamás y su terrorismo asesino. No nos enfocamos ni en Irán ni en nada más. A los niños en Irán y en Gaza se les enseña a gritar día a día “Muerte a América, muerte a Israel”. Estamos devastados por los recientes asesinatos. Hamás nos ha obligado a combatirlos. Es una nueva guerra que no pedimos, ni quisimos. En 12 años se creyó que Hamás “hablaba como terrorista pero tenía criterios de racionalidad”, quería “la prosperidad de su gente”. Ya no. Hamás cree y acciona según la Proclamación de su Constitución, buscando la destrucción de Israel, imposibilitando la coexistencia.

2. ¿Está la población dudando de la efectividad de sus fuerzas armadas e inteligencia? Estos temas se investigarán una vez que Israel acabe con el terrorismo asesino del Hamás. Estamos unificados ante el dolor, y el apoyo a las Fuerzas de Defensa de Israel es absoluto. Hemos funcionado según el paradigma de la coexistencia incluso con Hamás. Esto es ya parte del pasado. Ahora hay todo un país llorando a sus caídos.

3. ¿Quizás hubo una ausencia de autoridades? Estábamos en una semana de festividades en la que el pueblo judío celebra la renovación del estudio de la palabra de Dios. El país estaba adormecido literalmente.

4. ¿De qué forma este ataque ha logrado unir más al pueblo israelí y a sus líderes? El pueblo israelí tiene una unidad absoluta en el deber de acabar con el terror. Es irrelevante buscar hoy quién tiene la responsabilidad. Se demandarán respuestas a futuro —no ahora. Será después que derrotemos a Hamás. Se cometieron errores radicales que condujeron al asesinato de más de 1,300 personas, 97 secuestrados de más de 20 países y más de 3,100 heridos. Este nivel de terrorismo que viola a mujeres, tortura niños, adultos, ancianos, civiles y miembros de la defensa; quema vivas a las personas y ejecuta a jóvenes que celebran la paz… es imperdonable.

5. ¿Por qué fue desestimado el poder que tenía el enemigo de Gaza? Israel no se puede dar el lujo de ser engañado. Los chicos no pueden morir como están muriendo ahora (lo dijo con temblorosa voz). Gaza pudo haber sido Dubái, próspera. Hamás, en su extrema irracionalidad y odio furibundo, eligió utilizar los miles de millones de euros que ingresan a su economía por donaciones especialmente europeas en la producción de muerte: destruir al Estado de Israel. Hamás es ISIS: terrorismo en su peor expresión.

6. El senador norteamericano Michael McCaul reveló que Egipto alertó a Israel tres días antes de un ataque de Hamás. ¿Por qué se desestimó? Egipto y Qatar dieron garantías a Israel de que Hamás no enviaría balones incendiarios 5 días antes del ataque asesino. Ahora Qatar y Egipto están furiosos con Hamás, pues los hicieron quedar como imbéciles.

Nota importante: En las redes sociales circula información falsa que Israel lanzará la primera bomba nuclear. No la compartan.